Bei einem mutmaßlichem Rückwärts-Fahrmanöver überfuhr der Fahrer einen Baumstumpf und fuhr sich fest. Der mutmaßliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluß und möglicherweise auch unter Drogen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Unfall bei Grebbin Mit 1,95 Promille und ohne Führerschein festgefahren Von Michael-Günther Bölsche | 24.12.2022, 13:54 Uhr

Am Heiligen Abend machte sich ein Mann aus dem Landkreis selbst ein böses Weihnachtsgeschenk. Er sorgte für einen größeren Einsatz mehrerer Wehren und Rettungskräfte. Die Feuerwehren der Gemeinde Obere Warnow sowie aus Zölkow wurden gegen 9 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Ortsausgang von Grebbin in Richtung Woeten gerufen. Vor Ort erlebten die Einsatzkräfte allerdings etwas anderes.