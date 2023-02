Als Zeichen der Trauer für die Opfer zünden die Demonstranten Kerzen an. Foto: Alexander Block up-down up-down Ein Jahr Ukraine-Krieg Ukrainer gedenken in Parchim Opfern des Kriegs und fordern Frieden Von Alexander Block | 25.02.2023, 15:30 Uhr

Rund 100 Demonstranten kamen am Sonnabend in Parchim zusammen, um den Opfern des Kriegs in der Ukraine zu gedenken. Neben den Flüchtlingen solidarisierten sich auch das Netzwerk für Flüchtlinge und Schüler aus Lübz.