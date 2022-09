Hartmut Link, Pastor Ulrich Kaufmann, Steffen Kirchner, Dorothee Ilgner und Fördervereinsvorsitzende Annett Bieber (v. l.) füllen die Zeitkapsel. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Fest für sanierte Kirche Überraschung: Bischof Jeremias greift in Spornitz zum Waldhorn Von Christiane Großmann | 06.09.2022, 15:03 Uhr

Spornitzer und Gäste feierten das Ende der Bauarbeiten am ältesten Gebäude in ihrem Dorf. Gefüllt wurde eine Kupferröhre mit Erinnerungen an die Bauzeit von 2020 bis 2022.