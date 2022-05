Ein Erinnerungsfoto muss sein: Teilnehmer der Grundschulung im Schautanz wählten die künftige Kulturmühle als Hintergrund. FOTO: Kati Ehrhardt Garde- und Schautanz Trainer aus ganz MV tanzten bei Schulung in Parchim in den Mai Von Christiane Großmann | 03.05.2022, 18:51 Uhr

Trainer im Karnevalistischen Tanzsport trafen sich zu einer Fortbildung in Parchim. In der Turnhalle am Fischerdamm fanden Teilnehmer aus ganz MV optimale Bedingungen für den Workshop des Karneval-Landesverbandes.