Großeinsatz von Feuerwehr und DRK am Dobbertiner See. Foto: Michael-Günther Bölsche Tragischer Unfall auf Dobbertiner See Angler kentert mit seinem Boot und stirbt Von Michael-Günther Bölsche | 02.10.2022, 11:47 Uhr

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und DRK war am Sonntagvormittag am und auf dem Dobbertiner See im Einsatz.