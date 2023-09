Etwa 40 Besucher von außerhalb nahmen am vergangenen Samstag an einer Ausfahrt der „IG Wartburg – Trabant – Barkas“ von Schwerin nach Dütschow teil. Der Club wurde 1985 von einer Handvoll Fans der DDR-Autos im sauerländischen Sundern gegründet, Holger Gierk war einer von ihnen. In Schwerin versammelten sich die heutigen Club-Mitglieder zu ihrem 38. Treffen.

In Dütschow war die Sammlung historischer DDR-Fahrzeuge von Vereinsmitglied Holger Gierk ihr Ziel. Dieser hatte gleichzeitig zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen und lockte so ebenfalls manchen Dorfbewohner auf die grüne Wiese.

Das Gelände von Holger Gierk am Sonnabend in Dütschow, einem Ortsteil von Spornitz.

An die 60 Oldtimer konnten auf Holger Gierks weitläufigem Grundstück bestaunt werden. Dieser plant, seine Sammlung zukünftig in einem Museum in einer alten Scheune auf seinem Hof auszustellen.