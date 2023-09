Treffen von Sammlern alter DDR-Autos Vierzig Trabis, Wartburgs und Barkasse fuhren von Schwerin nach Dütschow Von Monika Maria Degner | 24.09.2023, 13:09 Uhr Ungwöhnlicher Anblick auf der Dütschower Dorfstraße. Foto: Monika Maria Degner up-down up-down

Der Hof von Holger Gierk in Dütschow war am Sonnabend Ziel einer Ausfahrt seiner Vereinskollegen vom IG-Wartburg-Trabant-Barkas. Sie hielten in Schwerin ihr 38. Treffen ab.