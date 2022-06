Rocker und Erzieher Till Sander freut sich schon riesig mit seinen Kids auf das Sommerfest. FOTO: Mareike Eckhardt Till Sander in Arche Noah in Parchim Rocker unter den Erziehern gibt Kita-Konzert mit seiner Familienband Von Christiane Großmann | 15.06.2022, 09:39 Uhr

Am 18. Juni steigt eine Riesen-Sause in der Kita „Arche Noah“ in Parchim. Kinder und Erzieher wollen mit vielen Gästen den zehnten Kita-Geburtstag nachfeiern. Was Besucher dort alles erwartet.