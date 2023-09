Das Technische Hilfswerk (THW) schützt und hilft in Katastrophenfällen. Über die Arbeit können sich Interessierte am Dienstag, 3. Oktober, bei einem Tag der offenen Tür des Parchimer Ortsverbandes in der Ziegendorfer Chaussee 89 informieren. Damit beteiligt sich das THW in diesem Jahr am „Türöffnertag“ der „Sendung mit der Maus“, der traditionell am Tag der Deutschen Einheit stattfindet und sich vor allem an Kinder richtet. Er bietet ihnen die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen von Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen zu schauen.

THW zeigt Technik und bietet Mitfahrten an

„Wir möchten dir nicht nur unsere Fahrzeuge und Technik zeigen, sondern sie für dich auch erlebbar gestalten. Du hast die Möglichkeit, mit unseren Fahrzeugen durch Parchim zu fahren und erlebst spannende Mitmachaktionen aus dem technischen Alltag unserer Einsatzkräfte, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen. Sie sind unsere größten Schätze!“, beschreibt André Axmann, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, das Programm.

Parkplätze gibt es am Einkaufszentrum

Von 11 bis 16 Uhr laden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf das Gelände. Da es vor Ort keine Parkplätze gibt, bitten sie darum, auf dem großen Parkplatz des Einkaufszentrums im Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Ring direkt in der Nähe zu parken.

Als Planungshilfe bittet das THW um eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse maus-parchim@online.de mit Angabe der Personenzahl, getrennt nach Kindern und Erwachsenen, Namen und ungefährer örtlicher Herkunft. Weitere Informationen gibt es unter www.ov-parchim.thw.de.