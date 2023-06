Der Name M41 für das Haus der Begegnung ist ein Hinweis auf die Adresse: Es befindet sich in der Mühlenstraße 41. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Haus der Begegnung in Parchim Frauenfrühstück in der M41: Nächster Termin steht schon fest Von Christiane Großmann | 15.06.2023, 15:13 Uhr

Im Haus der Begegnung in Parchim etabliert sich ein neues Sonnabend-Angebot für Frauen. In loser Reihenfolge wird zum Frühstück in die M41 eingeladen. Hier können sich Interessenten anmelden.