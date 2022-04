Symbolisch stellten die Schüler die Tagebucheinträge von Anne Frank nach und setzten sie künstlerisch in Szene. FOTO: Alexander Block Mahnung gegen Krieg Tanztheater Schwerin erinnert in Parchim an Anne Frank Von Alexander Block | 30.04.2022, 19:36 Uhr

Anlässlich des 77. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Wöbbelin, führten Schweriner Schüler am Sonnabend eine besondere Tanzaufführung in Parchim auf und erinnerten damit an das Schicksal von Anne Frank.