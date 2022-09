Am 5. Oktober können Besucher einen Blick in die Räume werfen und sich über das Konzept der Einrichtung informieren. Foto: drk up-down up-down Deutsches Rotes Kreuz Tagespflege in Parchim feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür Von Christiane Großmann | 30.09.2022, 15:12 Uhr

Seit 20 Jahren betreibt der DRK-Kreisverband in Parchim eine Seniorentagespflege. Am 5. Oktober wird hier eine Wanderausstellung zum Thema Demenz eröffnet. Was der Tag noch bereithält.