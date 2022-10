Mit speziellen Brillen lassen sich Sehbehinderungen simulieren. Das wiederum vermittelt ein Gespür dafür, wie sich das Handicap auf Alltagsaktivitäten auswirkt. Foto: Ilja Baatz / Archiv up-down up-down Haus der Jugend in Parchim Tag des Sehens 2022 sensibilisiert für Situation von Blinden im Alltag Von Christiane Großmann | 17.10.2022, 14:10 Uhr

Am 27. Oktober findet der Aktionstag in Parchim statt. Er lädt ein, sich in die Lage von Sehbehinderten hineinzuversetzen. Auch Schulklassen sind eingeladen. Dieses Programm erwartet Besucher.