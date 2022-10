Volles Haus zum Tag der offenen Tür in der Fritz-Reuter-Schule Parchim. Foto: Petra Bahl up-down up-down Fritz-Reuter-Schule Parchim Tag der offenen Tür mit vielen Leckerbissen und English Games Von Christiane Großmann | 25.10.2022, 12:18 Uhr

Action in jedem Klassenraum, ein Büfett mit internationalen Köstlichkeiten, Besucherandrang ohne Ende: So war der Tag der offenen Tür in der Fritz-Reuter-Schule Parchim.