Es herrscht Trubel in der Mittagszeit in der Langen Straße 54 in Parchim. Im Pütter Mittagstisch sind Sven Kind und seine Mitarbeiter eifrig dabei, verschiedene Gerichte zuzubereiten und an die Gäste auszugeben. Doch bald wird sich das ändern. Denn Sven Kind hängt nach etwas mehr als 25 Jahren Ende März 2024 die Kochschürze an den Nagel und schließt seine Mittagsgastronomie.

Sven Kind baute Pütter Mittagstisch mit seinem Team auf

Am 5. Oktober 1998 ging es los mit dem Pütter Mittagstisch. Damals noch in der Mühlenstraße. 2015 dann der Umzug in die aktuellen Räume in der Langen Straße. Sven Kind erinnert sich: „Damals haben wir alle mit angepackt, als wir hier alles modernisiert haben.“ Seither gingen unzählige Gerichte über den Tresen.

Im März kommenden Jahres dann der Abschied „aus persönlichen Gründen“, wie Kind sagt. „Für mich ist es ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

Seine sieben langjährigen Mitarbeiter waren traurig, als sie davon erfahren haben. Aber sie hatten Verständnis für die Entscheidung. Die meisten von ihnen haben bereits etwas Neues gefunden oder sich umorientiert. „Ein Mitarbeiter war fast 25 Jahre dabei, andere fast 20. Da ist das schon schwer“, erklärt der Gastronom.

Auf sein Team konnte er sich immer verlassen. „Wir haben hier viele Feste gefeiert, Geburtstage, Firmenjubiläen. Auch die Anglerbälle waren immer sehr schön“, meint er und schwelgt in Erinnerungen.

Parchimer kämpfte gegen Corona und hohe Preise

Die vergangenen drei Jahre hätten durch Corona viel Kraft gekostet, schildert Kind und ergänzt: „Wie es mit der Inflation und den gestiegenen Energiekosten weitergeht, kann niemand abschätzen.“ Ihm machen zudem die gestiegenen Lebensmittelpreise und die geplante Mehrwertsteuererhöhung von zwischenzeitlich 7 auf dann wieder 19 Prozent zu schaffen. Zum Jahreswechsel 2023/2024 läuft die befristete Senkung der Mehrwertsteuer aus. Sie sollte die Gastronomie nach der Corona-Pandemie und den gestiegenen Energiepreisen durch den Krieg in der Ukraine entlasten.

Sven Kind sucht Nachfolger für Pütter Mittagstisch

Nun sucht Sven Kind einen Nachfolger. „Ein, zwei Interessenten habe ich“, berichtet der 52-Jährige. „Wenn es weitere Interessenten gibt, können sie gerne Kontakt zu mir aufnehmen“, sagt er. Die Stadt Parchim und den Gewerbeverein hat er über seinen Entschluss informiert. Auch sie wollen helfen, einen Nachfolger zu finden. „Interessenten sollten gastronomisches Verständnis mitbringen“, erklärt Kind.

Seine gastronomische Ausstattung und die Einrichtung des Gastraums könnte der neue Betreiber übernehmen. Und er oder sie könnten nahtlos weitermachen. „Bei uns ist an einem Freitag Schluss, am Montag könnte der Nachfolger theoretisch direkt wieder öffnen“, sagt der Gastronom und schmunzelt.

Den großen Tresen mit der Essensausgabe im Pütter Mittagstisch in Parchim könnte der Nachfolger übernehmen. Foto: Lisa Bach Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bis Ende März 2024 geht es auf jeden Fall weiter, sagt er. Auch seinen Partyservice bietet Kind bis zum Schluss an. „Danach wird es auch nicht langweilig. Ich habe noch genug zu tun“, bekräftigt er und ergänzt: „Aber ein bisschen Pause muss schon sein.“

Wo sich Nachfolger für den Pütter Mittagstisch melden können

Wer Interesse hat, den Pütter Mittagstisch ab dem 1. April 2024 zu übernehmen, kann sich bei Sven Kind melden. Entweder per E-Mail an puetter.mittagstisch@yahoo.de oder telefonisch unter 03871 265891.