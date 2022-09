Geschäftsmann Sunny Singh und seine Frau Gurmeet Kaur haben nun wieder neue Möbelstücke aus ihrer ehemaligen Heimat mitgebracht. Foto: Alexander Block up-down up-down Kultureller Austausch Sunny Singh bringt einzigartige Möbel aus Indien nach Parchim Von Alexander Block | 12.09.2022, 16:33 Uhr

Im „Himalaya Home“ von Sunny Singh in Parchim lebt die indische Hochkultur in Form von handgefertigten und hochwertigen Möbeln fort. Gerade hat Sunny Singh wieder neue Stücke aus Indien mitgebracht, die er nun in seinem Geschäft präsentiert.