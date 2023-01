Pferdetrainerin Anna und ihre liebste Arbeitskollegin, Curly STute „Twinkle“ Foto: privat up-down up-down Einfach nur ausgebüxt? Suche nach Pony aus Neu Drefahl seit zwei Tagen ohne Ergebnis Von Christiane Großmann | 24.01.2023, 21:46 Uhr

Was ist mit Pony Twinkle? Die siebenjährige Curly-Horse-Stute verschwand in der Nacht zu Montag aus einer umzäunten Weide. Die Besitzerin aus Nordfriesland ist zurzeit aus beruflichen Gründen in der Region.