„Richtig so, Faulheit wird bestraft" Knöllchen nach Briefeinwurf: So denkt das Netz über den Parchimer Falschparker Von Alexander Block | 04.05.2023, 17:51 Uhr

Nur mal kurz halten, um einen Brief einzuwerfen. Herbert Wolf kostete diese Aktion am Moltkeplatz in Parchim 50 Euro Bußgeld, denn er stand im Halteverbot. Auf Facebook erntet Wolf Kritik, aber auch Verständnis für sein Handeln.