An seinem 72. Geburtstag konnte sich Achim Hirsch vom „Hoppegarten“ über die Auszeichnung als Martinimarkt-Star freuen. Detlev Hestermann, städtischer Fachbereichsleiter, SVZ-Reporterchefin Katja Frick, Achim Hirsch, Gabi Wolff und Dirk Flörke (v.l.). Foto: Alexander Block up-down up-down Jahrmarkt in Parchim Achim Hirsch und Jürgen Böttcher sind die Stars des Martinimarkts Von Katja Frick | 07.11.2022, 18:39 Uhr

Am vierten und letzten Tag des Jahrmarkttreibens zeichnete die SVZ zusammen mit der Stadt Parchim die zwei Schausteller in den Kategorien Fahrgeschäfte plus Belustigungen und Kulinarik aus.