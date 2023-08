Die Parchimer Stadtverwaltung weitet ihre Öffnungszeiten aus. Ab 1. September 2023 hat das Bürgerbüro nun an zwei Nachmittagen pro Woche geöffnet, nämlich dienstags von 13.30 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 16.30 Uhr. Am Montag, Dienstag und Donnerstag können Bürger außerdem von 9 bis 12 Uhr die Sprechstunde nutzen. Mittwoch und Freitag werden Termine nach Vereinbarung vergeben.

„Das Bürgerbüro hatte schon in der Zeit vor Corona an zwei Nachmittagen in der Woche offen, das wurde in der Corona-Zeit eingeschränkt und wird nun wieder eingeführt“, erklärt Stadtsprecher Axel Schott.

Termine für Bürgerbüro Parchim werden auch online vergeben

Für das Bürgerbüro können Termine zudem online auf der Homepage der Stadt Parchim gebucht werden unter www.parchim.de/bürgerservice. Eine Terminvergabe ist ebenfalls möglich unter der Telefonnummer 03871-71312 oder per E-Mail unter meldewesen@parchim.de.

„Besuche im Bürgerbüro ohne vorherige Terminabsprache sollten möglichst vermieden werden, da eine Bearbeitung aufgrund des Zulaufs dort nicht garantiert werden kann“, so Axel Schott. Neue Termine werden an jedem Werktag für die nächsten sieben Wochen vergeben. „Für die übrigen Fachbereiche im Rat- und Stadthaus, wie zum Beispiel mit der Wohngeldstelle, können an allen Wochentagen nach Verfügbarkeit Termine telefonisch vereinbart werden.“

An den Tagen Mittwoch und Freitag sowie außerhalb der Öffnungszeiten werden im Bürgerbüro die immer zahlreicher werdenden Anträge bearbeitet, die online bei der Verwaltung eingehen, erläutert der Sprecher der Stadt.

Auch immer mehr Anträge können online gestellt werden

Denn im Bereich „Onlineservice-Portal“, welches zentral auf der Startseite der Homepage der Stadt Parchim zu finden ist, können mittlerweile viele Anträge online gestellt werden. „Unter den Rubriken Tierhaltung, Mobilität, Ehe und Partnerschaft, Gewerbe, Steuern, Hobby und Sterbefall sind viele Vorgänge, für die man bislang zum Sitz der Verwaltung kommen musste, bequem von zu Hause aus zu erledigen.“ So sind beispielsweise die Beantragung der Hundesteuer, das Ausstellen einer Geburtsurkunde oder die Beantragung eines Anwohnerparkausweises unter www.parchim.de/onlinedienste möglich.

„Die Onlinedienste sind aber ein zusätzlicher Service, das Bürgerbüro bleibt Anlaufstelle für alle Bürger, die den direkten Kontakt zur Stadtverwaltung suchen“, versichert Axel Schott. Außerdem sei im Foyer des Stadthauses ein spezieller Empfangsservice eingerichtet worden. Hier könnten Fragen bereits vor dem Besuch im Bürgerbüro bei einer Mitarbeiterin der Stadt Parchim geklärt werden, zum Beispiel welche Unterlagen für einen bestimmten Antrag gebraucht werden. So sollen unnütze Wartezeiten und mehrfache Besuche vermieden werden.

Die zusätzlichen Öffnungszeiten hätten nichts mit der gestiegenen Zahl der Wohngeldanträge seit der Gesetzesänderung zum Jahreswechsel 2022/23 zu tun. „Diese werden direkt von einer personell verstärkten Wohngeldstelle bearbeitet. Hier funktioniert das Abarbeiten sehr gut“, sagt der Stadtsprecher. In der Wohngeldstelle wurden zwei zusätzliche Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt.