Kein Kinderfest ohne Hüpfburg. Die war schon im vergangenen Jahr der Hit bei den Kids in Herzfeld. FOTO: Alexander Block / Archiv up-down up-down Kinderfest in Herzfeld Sportverein lädt zu Spiel, Spaß und Theater auf dem Anger ein Von Christiane Großmann | 17.08.2022, 18:07 Uhr

Am 20. August gibt es in der Gemeinde Karrenzin ein großes Fest für die Jüngsten in den Dörfern. Der Sportverein in Herzfeld als Organisator hat sich eine Menge einfallen lassen.