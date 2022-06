Beim Sportfest in Herzfeld wird auch Fußball groß geschrieben. FOTO: Georg Scharnweber Gemeinde Karrenzin Sportverein lädt zum Fest mit Fußball,Volleyball und Hüpfburg ein Von Christiane Großmann | 09.06.2022, 18:25 Uhr

Am 18. Juni steigt in Herzfeld ein Sportfest. Für Turniere im Fußball und Volleyball können sich noch Mannschaften anmelden. Was außerdem geplant ist.