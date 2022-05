Am Freitag gibt es im Spornitzer Pfarrgarten Gegrilltes und Musik. FOTO: Christiane Groẞmann Abend im Pfarrgarten Spornitzer feiern mit Gästen aus Burgsalach und Maaemo-Music Von Christiane Großmann | 26.05.2022, 10:31 Uhr

Die Kirchengemeinde hat am Wochenende Besuch aus der Partnergemeinde Burgsalach. Am Freitag wird zum offenen Grillabend in den Pfarrgarten eingeladen.