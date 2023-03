Begutachten die Stiefmütterchen: Kathrin und Gerda Papenfuß (v.l.). Foto: Alexander Block up-down up-down Veranstaltung in Spornitz Run auf Stiefmütterchen beim Frühlingsfest der Gärtnerei Grünkram Von Alexander Block | 26.03.2023, 13:09 Uhr

Das Frühlingsfest der Gärtnerei Grünkram in Spornitz zog hunderte Besucher an. Sie kamen vor allem wegen der Stiefmütterchen. Dass der Frühblüher so beliebt ist, hat mehrere Gründe.