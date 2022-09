Imposantes Bild aus der Bauzeit: Der frei gelegte Dachstuhl der Spornitzer Kirche verhüllt unter einer Plane. Das war im Herbst 2021. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Sanierung abgeschlossen Bischof Tilman Jeremias besucht Kirchenfest in Spornitz Von Christiane Großmann | 02.09.2022, 16:15 Uhr

Mit einem Festakt wird am 4. September in Spornitz der Abschluss der Bauarbeiten an der Kirche gewürdigt. Der Bischof Tilman Jeremias ist dabei.