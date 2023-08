Treffpunkt Spornitzer Pfarrgarten: Dort wird am Sonnabend, 19. August 2023, das erste Gemeindefest nach Corona gefeiert. Zur Kirchengemeinde Spornitz gehören mit Spornitz, Dütschow und Matzlow drei Kirchdörfer sowie die Orte Primank und Steinbeck.

Auch interessant: Fotoshooting mit Porträtzeichnerin in Matzlow

Das Beisammensein mit Live-Musik und schönem Essen beginnt um 18 Uhr. Die Wetteraussichten lesen sich phantastisch. Es heißt, am Sonnabend gibt der Sommer noch einmal alles und es sieht nach einem lauen Sommerabend aus.

„Maaemo Music“ bringt am 19. August Verstärkung mit nach Spornitz

Musikalisch begleitet wird das Fest im Grünen von der Band „Maaemo & Rhythm“. Der erste Teil des Bandnamens leitet sich ab von „Maaemo Music“ und meint das Akustik-Duo Anna-Lena Dauber und Clemens Blascheck. Sie spielten im vergangenen Jahr schon beim Grillfest in Spornitz auf.

Das Wetter sei damals zwar alles andere als gemütlich gewesen, die Stimmung hingegen hervorragend, erinnert sich Pastor Ulrich Kaufmann. Am 19. August bringen die Musiker mit Tom Biegus am Schlagzeug und Robert Schwanke am Bass noch zwei Freunde mit.

Kirchengemeinde nimmt den nächsten Kirchturm in Angriff

Spenden, um die an diesem Abend gebeten wird, fließen in die Baukasse. Nachdem erst vor wenigen Monaten die Restaurierung der Orgel in Spornitz abgeschlossen werden konnte, plant die Gemeinde ein weiteres Projekt: Jetzt soll die Renovierung des Kirchturms in Dütschow auf den Weg gebracht werden.

Weiterlesen: Orgelrarität in Spornitz klingt wieder kräftig und voll