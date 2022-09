Alfons Zitterbacke kurz vor der Premiere 2020: Bei der Wiederaufnahme wurden die Rollen neu besetzt. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Parchim Spielzeit beginnt für das Junge Staatstheater mit Zitterbacke Von Katja Frick | 07.09.2022, 15:45 Uhr

Weil „Dogs“ am Sonnabend wegen eines Corona-Falls ausfiel, spielt das junge Parchimer Theaterensemble am Donnerstag zum ersten Mal nach der Sommerpause. Am 17. September gibt es die erste Premiere.