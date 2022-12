In Parchim sorgen zwei Baustellen für Straßensperrungen im Dezember. Symbolfoto: dpa/Robert Michael up-down up-down Baustellen in Parchim Pestalozziweg bleibt länger gesperrt – Bauarbeiten verzögern sich Von Carlotta Behnes | 09.12.2022, 17:21 Uhr

Der Pestalozziweg ist nicht die einzige Stelle in Parchim, an der Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen. In wenigen Tagen erwartet sie eine weitere Baustelle.