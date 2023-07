Lars Förster (l.) und Karl-Heinz Sauerbaum bieten fleißig mit. Foto: Alexander Block up-down up-down Kinder- und Jugendarbeit Spendenauktion in Parchim bringt Geld für Club am Südring ein Von Alexander Block | 09.07.2023, 10:57 Uhr

Die alljährliche Auktion von „Zusammen in Parchim“ hat am Samstag wieder viele Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit des „Club am Südring“ eingebracht. Teilweise haben sich die Bieter eine regelrechte „Schlacht“ um die Schnäppchen geliefert.