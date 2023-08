Energiewende So viele Haushalte können durch neuen Solarpark an der A24 versorgt werden Von Alexander Block | 10.08.2023, 18:13 Uhr Elektroingenieur Hauke Nissen erklärt die Funktionsweise der Anlage. Foto: Alexander Block up-down up-down

Die Energiewende kommt seit Donnerstag ein kleines Stück weiter voran. Der Solarpark an der A24 zwischen den Gemeinden Groß Godems, Karrenzin und Ruhner Berge ist am Netz. So viele Haushalte können damit nun versorgt werden und so funktioniert die Anlage.