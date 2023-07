Foto: Christiane Groẞmann Goethe- und Weststadtschule So steht es um die beiden aktuellen Schulbauprojekte in Parchim Von Christiane Großmann | 26.07.2023, 15:50 Uhr

Während die Schüler im Ferienmodus sind, befinden sich viele Schulhäuser in MV in Handwerkerhand. In Parchim entsteht zurzeit sogar eine komplett neue Schule, eine weitere wird gerade saniert. Das ist der Stand der Dinge.