Ist nicht länger der leitende Verwaltungsbeamte im Amt Parchimer Umland: Wolfgang Hinz wurde von seinem Amt entbunden. FOTO: Alexander Block/Archiv Amt Parchimer Umland So geht es nach der Abwahl von Wolfgang Hinz weiter Von Alexander Block | 11.08.2022, 19:40 Uhr

Die Bürgermeister des Amts Parchimer Umland haben am Donnerstag Wolfgang Hinz als leitenden Verwaltungsbeamten abberufen. Die Gründe dafür werden auch am Tag danach verschwiegen. So geht es jetzt weiter.