Mila (l.) und Alina besuchen die DRK-Kita „Parchimer Stadtmusikanten“ und freuen sich schon auf die Schule. Den Abschied vom Kindergarten feierten sie am Mittwoch mit etwa 130 Altersgefährten in Siggelkow. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Einschulung am 26. August 2023 So feiern Schulstarter rund um Parchim ihren Abschied von der Kita Von Christiane Großmann | 24.05.2023, 17:08 Uhr

In den Kitas werden in diesen Wochen viele angehende Abc-Schützen verabschiedet. Am Mittwoch verbrachten 130 Schulstarter aus DRK-Kitas einen tollen Tag in Siggelkow. Auch andere Träger planen Überraschungen.