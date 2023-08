Guten Morgen So angenehm Von Alexander Block | 04.08.2023, 05:00 Uhr Der Himmel über Mecklenburg war in diesem Sommer größtenteils wolkenverhangen. Foto: Alexander Block up-down up-down

Unser Autor Alexander Block ist froh darüber, dass die Bauernregel des Siebenschläfertags in diesem Jahr größtenteils zutrifft. Denn so braucht er nicht in einer gefühlten Sauna wohnen.