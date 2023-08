Stefan Schulz und Sohn Max auf ihren Kultmaschinen, die sie bei Grenzzaun Mopedz 2023 in Zieslübbe zeigten. Foto: Alexander Block up-down up-down Grenzzaun Mopedz 2023 Beim Oldtimer- und Simsontreffen in Zieslübbe zeigten Liebhaber diese Kultmaschinen Von Alexander Block | 30.07.2023, 13:22 Uhr

In Zieslübbe knatterten die Zweitakter-Motoren. Denn „Grenzzaun Mopedz“ lockte wieder tausende Liebhaber von Simsons, Trabis und zahlreichen anderen Oldtimern an. Einige erzählen, was für sie den Reiz an den Maschinen ausmacht.