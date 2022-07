FOTO: Christiane Groẞmann Simson-Treffen in Zieslübbe Kevin Bethke fährt mit der Schwalbe von Osnabrück bis Parchim Von Christiane Großmann | 30.07.2022, 19:33 Uhr

Das dritte Simson-Treffen am Wochenende in Zieslübbe bei Parchim zog Teilnehmer und Besucher in Scharen an. Die brachten nicht nur ihre geliebten Zweitakter mit, sondern jede Menge gute Laune. Darunter war auch Kevin Bethke.