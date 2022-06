Mit der Schwimmhilfe ins Wasser gesprungen FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Schwimmlager am Klein Pritzer See Bronzenes Schwimmabzeichen ist das Ziel Von Michael-Günther Bölsche | 27.06.2022, 13:06 Uhr

Traditionell werden die letzten zwei Wochen des laufenden Schuljahres an der Kneipp-Grundschule Mestlin genutzt, um am Klein Pritzer See das Schwimmlager zu absolvieren. Nach einem Jahr Corona-Pause wurde es in diesem Jahr wieder für alle Klassenstufen angeboten.