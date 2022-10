Hier entsteht eine behindertengerechte Bushaltestelle in der Lindenstraße Parchim. Archivfoto: Axel Schott up-down up-down Hürden in Parchim Schwerpunkttour Barrierefreiheit in Parchim Von Carlotta Behnes | 04.10.2022, 18:53 Uhr

Die Stadt Parchim aus anderen Perspektiven sehen – das will die SPD Parchim am Mittwoch und lädt daher alle Interessierten zu der Schwerpunkttour Barrierefreiheit am Moltkeplatz ein.