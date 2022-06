Schwere Unwetter sorgen auch in Parchim für überflutete Straßen. FOTO: Ralf Drefin up-down up-down Parchim Schwere Unwetter sorgen für überflutete Straßen Von Ralf Drefin und dpa | 27.06.2022, 05:44 Uhr

Straßen werden zu Bächen - Autos und Fußgänger bahnen sich am Sonntag einen Weg durch die überschwemmten Bereiche in Parchim. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren Unwettern am Montag.