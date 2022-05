Max überreicht im Namen seiner Mitschüler den Geldumschlag an Amadeus Manthey. FOTO: Christiane Groẞmann Pestalozzischule in Parchim Schüler übergeben in Slate Spende für die Ukrainehilfe Von Christiane Großmann | 03.05.2022, 13:27 Uhr

Schüler aus der Pestalozzischule verteilten in Parchimer Geschäften Friedenstauben. Einige Händler revanchierten sich mit einer Spende. Am Dienstag übergaben Fünftklässler das Geld an die Slater Kirchengemeinde.