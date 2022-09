Malten am Montag ebenfalls einen Wimpel aus: Lucy, Emilia und Nairouz. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Interkulturelle Woche Schüler aus Parchim gestalten Wimpelkette für den Club am Südring Von Christiane Großmann | 19.09.2022, 17:40 Uhr

Das Mehrgenerationenhaus in Parchim hat dazu eingeladen, Wimpel bunt zu gestalten. Zum Start in die interkulturelle Woche am 25. September sollen die Fähnchen vor dem Haus munter im Wind flattern.