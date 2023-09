Bauarbeiten in der Weststadt Schon wieder neue Baustellen in Parchim: Jetzt sind Radwege dran Von Alexander Block | 27.09.2023, 14:35 Uhr In der Weststadt werden seit dieser Woche die Radwege erneuert. Symbolfoto: IMAGO/Mario Hösel up-down up-down

In den vergangenen Wochen und Monaten mussten Autofahrer in Parchim teils lange Umwege und Einschränkungen wegen Baustellen hinnehmen. Nun kommen noch zwei weitere Baustellen in der Weststadt dazu. Diese sollen vor allem den Radverkehr verbessern.