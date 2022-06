FOTO: Janet Bellin up-down up-down Die Kirche in Goldberg. Bereits seit Jahren laufen die Restaurierungsarbeiten an der Stadtkirche. Kirchen rund um Goldberg Sanierter Altar wird mit Festgottesdienst und Konzert gefeiert Von Christiane Großmann | 23.06.2022, 09:59 Uhr

Mit einem Open-Air-Gottesdienst wird am 24. Juni in Benthen Johanni begangen. Am Sonntag gibt es in Goldberg einen Grund für eine Feier. In Bülow erfreuen spanische Klänge.