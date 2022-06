Werner Cords plante auch die 1923 fertig gestellte Friedhofskapelle. FOTO: Christiane Groẞmann Friedhof in Parchim Rundgang erinnert an das Wirken des Baumeisters Werner Cords Von Christiane Großmann | 09.06.2022, 16:30 Uhr

Der Neue Friedhof in Parchim gilt seit 100 Jahren als Ort der Trauer und der Erinnerung. Eine Führung am Sonnabend, 11. Juni, rückt den Architekten dieser Anlage, Werner Cords, in den Mittelpunkt.