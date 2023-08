Alte Kaufhalle in Marnitz Wo Liebhaber antiker und kurioser Stücke ins Staunen kommen Von Carlo Ihde | 13.08.2023, 11:04 Uhr Bürgermeister Hans-Jürgen Buchholz gratuliert Dijana Scheer zur Eröffnung des Antik-Marktes in der alten Marnitzer Kaufhalle. Foto: Carlo Ihde up-down up-down

Robert und Dijana Scheer haben am Sonnabend ihren Antik-Vintage-Trödelmarkt in Zentrum von Marnitz mit einem kleinen Fest eröffnet. Bereits am Vormittag standen die Kunden Schlange.