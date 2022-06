Vor dem Lädchen Nostalgie pur „Lieblingsstücke“ kann heute Nachmittag Kaffee für den guten Zweck getrunken werden. FOTO: Rita Diesing Alter Markt in Parchim Rita Diesing-Leyh lädt am 3. Juni zum Kaffee für den Tierschutz ein Von Christiane Großmann | 03.06.2022, 11:39 Uhr

Eine Parchimerin betreibt in der Innenstadt ein Geschäft, in dem Kunden Lieblingsstücke entdecken können. Die Mehrfach-Hundebesitzerin lädt am Freitagnachmittag, 3. Juni, zum Kaffee für den Tierschutz ein.