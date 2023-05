Justin Meyer mit dem Rettungsherz, das im Winter repariert und neu gestrichen wurde. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down DRK in Parchim Zerstörtes Rettungsherz kehrt repariert ans Eldeufer zurück Von Christiane Großmann | 29.05.2023, 09:01 Uhr

Lange Zeit hing an einer viel genutzten Badestelle an der Elde ein Rettungsherz. Es wurde Opfer von Vandalismus. Ehrenamtliche im DRK Parchim nahmen sich der Sache an.