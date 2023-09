Kommunikation ist entscheidend Feuerwehr und DRK Plau am See lernen bei gemeinsamer Übung voneinander Von Michael-Günther Bölsche | 24.09.2023, 12:20 Uhr Hand in Hand agieren Feuerwehr und DRK bei der Rettung. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

Die Feuerwehrkameraden in Plau am See und der DRK-Rettungswache in der Seestadt agieren seit langem sehr gut miteinander. So haben sie in der Vergangenheit manche Ausbildungs- und Übungseinheit gemeinsam absolviert. Diesmal ging es um Menschenrettung nach Verkehrsunfällen und aus großer Höhe.