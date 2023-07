Rauchschwalben im Lüftungsschacht des MS Condor. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Dobbertin: Ungewöhnliches Vogelnest Rauchschwalben genießen Dampferfahrt auf MS Condor Von Michael-Günther Bölsche | 31.07.2023, 12:21 Uhr

Rauchschwalben ziehen in einem Lüftungsschacht am Heck des MS Condor auf dem Dobbertiner See ihren Nachwuchs groß. Selbst während der Rundfahrten auf dem See verfolgen die Elterntiere das Schiff und füttern ihre Jungen während der Fahrt. „Das ist das erste Mal, dass ich das erlebe und dass die Eltern während der Schiffsfahrt füttern“, erzählt Kapitän Hans-Jürgen Müller. Im Vorjahr hatte ein Bachstelzenpärchen hier gebrütet, aber während der Fahrt blieben die Elterntiere nahe des Steges und warteten auf die Rückkehr.