Parchim Psychisch labiler Mann ruft Polizei in der Ausländerbehörde auf den Plan Von Christiane Großmann | 08.08.2023, 14:10 Uhr Ein Mann löste am Dienstag durch aggressives Verhalten in der Ausländerbehörde einen Polizeieinsatz aus. Foto: Christiane Groẞmann

Ein 29-Jähriger verhielt sich am Dienstag in der Ausländerbehörde in Parchim so auffällig, dass die Polizei gerufen werden musste. Der Mann ist bereits polizeibekannt.